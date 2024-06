Valentin Fagarasian: Sustin cu toata forta candidaturile romanilor din diaspora la alegerile locale din alte state UE

Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian a transmis ca sustine candidaturile romanilor din diaspora la alegerile locale din alte state UE.Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian considera ca romanii din diaspora merita pe deplin sa fie reprezentati in numar cat mai mare in administratiile publice locale din strainatate, motiv pentru care va desfasura o ampla campanie de sustinere a cetatenilor romani care candideaza in data de 9 iunie 2024 pentru functia de consilier local, primar ... citește toată știrea