Valiza cu amintiri a Mariei Butum din satul Venetia de Sus

Maria Butum vine din satul cu comori, asa cum este cunoscuta localitatea Venetia de Sus. Cu mare drag de traditii si de locurile natale, Maria a revenit in tara, dupa 16 ani petrecuti departe de Romania.A avut un vis, acela de a indeplini dorinta mamei ei, de a infiinta un muzeu in sat.Am inalnit-o in sezatori si mereu imi crea acel sentiment de stabilitate si de recunostinta fata de lumea satului. Un om puternic, un om pentru care nu exista obstacol de netrecut si nici vis de neindeplinit. ... citeste toata stirea