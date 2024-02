Valoarea actualizata a despagubirilor solicitate Romaniei in dosarul Rosia Montana este de 6,7 miliarde de dolari

Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de "proiectul minier aurifer de la Rosia Montana", se ridica la aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit unui raspuns transmis de Guvern, in baza datelor furnizate de Ministerul Finantelor, scrie Agerpres.Dosarul in acest caz a fost inregistrat pe rolul Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului ... citește toată știrea