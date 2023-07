Ministrul Educatiei, Ligia Deca, face apel la profesori si invatatori ca in anul scolar care va incepe in septembrie sa valorifice mai mult evaluarile la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a. Ministrul a scris pe pagina de socializare acest mesaj, in contextul in care a vorbit despre personalizarea educatiei la o conferinta de lansare a unui raport al Bancii Mondiale. De ani de zile rezultatele de la evaluarile nationale arata nivelul copiilor, acestea fiind ignorate constant de Ministerul ... citeste toata stirea