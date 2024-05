Vama Buzaului in finala Destinatia Anului 2024 la sectiunea "Sat de poveste"

Statiunea Turistica Vama Buzaului este in finala Destinatia Anului 2024 la categoria "Sat de poveste".Statiunea Turistica Vama Buzaului a obtinut Premiul Juriului la sectiunea "Sat de poveste".Comuna Vama Buzaului este una dintre cele 10 finaliste in cadrul competitiei Destinatia Anului 2024, la categoria "Sat de poveste" !In anul 2023 Statiunea Turistica Vama Buzaului a obtinut Premiul Juriului la categoria "Statiuni Turistice" iar in anul 2022 a fost finalista in cadrul acestei ... citește toată știrea