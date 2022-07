Vama Buzaului, o destinatie pentru final de iulie. Doua zile cu Cristi Minculescu, Ducu Bertzi, Mircea Vintila, Fara Zahar si Tapinarii

Cea de-a treia editie a Festivalului National de Folk "Vama de la Munte" va avea loc in comuna Vama Buzaului, in datele de 30 si 31 iulie. Pe scena vor fi prezenti artisti consacrati, printre care: Iris, Ducu Bertzi& Fie nds, Fara Zahar, Mircea Vintila, Tapinarii.Ducu Bertzi este principalul organizator, alaturi de Primaria si Consiliul Local."Festivalul vine in logica evenimentelor pe care le organizam atat pentru a satisface dorintele vamasenilor, cat si pentru a atrage turistii in Vama ... citeste toata stirea