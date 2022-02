Vama Buzaului: S-a apucat de batut femei, prin Brasov

Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie", deschis in urma unei plangeri facute de o femeie din Brasov, care s-a trezit batuta in strada de un necunoscut."Cu ocazia cercetarilor efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca o femeie, ce se afla pe raza municipiului Brasov, ar fi fost victima unei infractiuni ... citeste toata stirea