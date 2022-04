Vanatoare de oua, in a doua zi de Paste, la Victoria

Pentru prima data in orasul Victoria, din judetul Brasov, se va organiza un eveniment deosebit: vanatoare de oua.Evenimentul special, dedicat copiilor sub 12 ani, va avea loc luni, 25 aprilie, in a doua zi de Paste, a anuntat primarul Camelia Bertea. Acesta se va organiza in centrul orasului Victoria, incepand cu ora 12.00.Mai mult, Primaria Victoria a pregatit o sumedenie de surprize pentru cei mici, inclusiv premii in dulciuri, dar si un concurs de pictat oua."In a doua zi de Pasti, ii ... citeste toata stirea