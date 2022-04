Vanatoare de oua la Dino Parc Rasnov. Copiii vor putea vedea cum ies puii de dinozaur din ou

In prima zi de Paste, copiii sunt asteptati la Dino Parc Rasnov pentru o vanatoare de oua de dinozaur care eclozeaza atunci cand sunt puse in apa In prima zi de Paste, cei mici sunt asteptati la Dino Parc Rasnov, la o vanatoare de oua. Startul evenimentului de tip "Egg Hunt" se va da la ora 11:00, iar copiii, ajutati de parinti, vor trebui sa gaseasca nu mai putin de 300 de oua, pe care le vor pastra. "Echipa va ascunde aproximativ 300 de oua de jucarie, care, puse in apa, eclozeaza si din care ... citeste toata stirea