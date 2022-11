Vanatorii de munte din Brasov, la exercitiul NATO "GORDIAN KNOT 2022" din Grecia

Vanatorii de munte din Brasov, au participat, alaturi de aliati din 15 tari NATO, la exercitiul "GORDIAN KNOT 2022" care s-a desfasurat in Grecia.Ofiteri ai Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" au participat, alaturi de aliati din 15 tari NATO, la exercitiul "GORDIAN KNOT 2022", in Grecia, transmite News.ro."O celula de raspuns alcatuita din ofiteri ai Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" si condusa de colonelul Cristian-Tiberiu Cristescu a participat, in perioada 7-18 ... citeste toata stirea