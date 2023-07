Ai zice ca in Uniunea Europeana, in secolul al XXI-lea, nici nu poate fi vorba de sclavie, aceasta fiind abolita de secole. Cu toate acestea, un tata din judetul Brasov si-a vandut copilul, un baietel, care a ajuns sclav la 13 ani, unui fermier din judetul Covasna.Potrivit procurorilor DIICOT Covasna, fermierul din Zagon i-ar fi dat tatalui o suma de bani si il folosea pe micut la diverse munci la ferma pe care o detinea in localitatea covasneana. Copilul vandut de tata avea grija de animale, ... citeste toata stirea