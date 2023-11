Vantul si-a facut de cap duminica, 12 noiembrie, in mai toata tara si judetul Brasov nu a facut exceptie. Pompierii brasoveni au fost in alerta pe durata intregii zile si au intervenit de cate ori a fost nevoie."Din cauza vantului puternic, acoperisul unui bloc din municipiul Fagaras s-a desprins. La fata locului s-au deplasat o autoscara, un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD. S-a intervenit pentru inlaturarea elementelor de constructie desprinse. In urma acestui eveniment au ... citeste toata stirea