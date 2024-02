Vanzarea de carte online, crestere spectaculoasa. Cifrele de la Libris Brasov

Vanzarea de carte online a cunoscut o crestere spectaculoasa in 2023, fata de anul precedent. Libris, librarie online de referinta pe piata din Romania, a incheiat 2023 cu o cifra de afaceri de 80 milioane lei, in crestere cu 20% fata de 2022.Dinamica pozitiva a fost sustinuta si de cresterea interesului cititorilor pentru cartile in limba engleza, care au cunoscut o crestere a vanzarilor de 30%. La acest capitol, Libris a diversificat oferta si a ajuns la peste 780.000 volume. Cresterea a ... citește toată știrea