Noua Zeelanda a adoptat in 2022 legi pentru a restrictiona si, in cele din urma, a interzice vanzarile de tigari pentru generatiile viitoare. Acum, noul guvern al Noii Zeelande a declarat ca intentioneaza sa renunte la interdictia fumatului pentru a finanta reduceri de taxe, scrie BBC.Legislatia, introdusa in timpul guvernului precedent condus de Jacinda Ardern, ar fi interzis anul viitor vanzarea de tigari pentru toti cei nascuti dupa 2008.Fumatul este principala cauza a deceselor care pot ... citeste toata stirea