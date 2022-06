Vanzarile de masini noi pe benzina si motorina, interzise din 2035 in Uniunea Europeana

Vanzarile de masini noi pe benzina si motorina vor fi interzise din 2035 in Uniunea Europeana. Se impune motorul 100% electric.Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035. Astfel, impun motoare 100% electrice.Aceasta propunere a fost anuntata de executivul european in iulie 2021. Asta va insemna incetarea de facto a vanzarilor de vehicule pe benzina si diesel in UE ... citeste toata stirea