Vanzarile globale de automobile electrice au crescut cu 35% in octombrie, gratie pietei chineze

Vanzarile globale de automobile complet electrice si vehicule hibride de tip plug-in au crescut cu 35% in luna octombrie a acestui an comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, gratie in primul rand unui salt de 54% al vanzarilor de pe piata chineza, arata cifrele publicate miercuri de firma de cercetare de piata Rho Motion, transmite agentia Reuters, citata de Agerpres.Potrivit acestor date, un numar de 1,72 milioane de automobile complet electrice si vehicule hibride de tip plug-in au fost ... citește toată știrea