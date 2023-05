Sambata, 6 mai, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, ne vom reintalni cu o opereta foarte populara: "Vanzatorul de pasari" de Carl Zeller. Premiera ei a avut loc la Theater an der Wien, in anul 1891. Succesul rasunator a determinat prezentarea acesteia, in acelasi an, la Casino Theatre, din New York, iar in 1895, la importantul teatru regal Drury Lane, din ... citeste toata stirea