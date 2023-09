In perioada sezonului estival, 170 de forte de ordine de la nivelul judetului Brasov au efectuat, pentru asigurarea ordinii si linistii publice, 9.574 interventii si 3.771 actiuni organizate. In urma acestora au fost prinsi in flagrant 475 de autori ai unor infractiuni, au fost emise 151 ordine de protectie si s-au dispus 268 masuri preventive. In domeniul rutier au fost constatate 450 infractiuni si aplicate 20.081 sanctiuni contraventionale, dintre care 1.795 pentru consumul de alcool, 5.714 ... citeste toata stirea