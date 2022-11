"Vara indiana" afecteaza fermierii

Vara s-a intors in noiembrie, iar pentru agricultura vestile nu sunt bune. Culturile de toamna risca sa se usuce, iar culturile noi infiintare ar putea fi calamitate din start din cauza temperaturilor prea mari inregistrate pentru aceasta perioada."In acest moment, planta de cultura, in speta, graul, trebuia sa fie in faza de ace, adica noi trebuia sa o vedem afara, sa fie rasarita. Acum, din pacate, cautam boabele in pamant", spune Tiberiu Tiron, fermier.Graul, orzul si rapita sunt printre ... citeste toata stirea