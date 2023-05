Intr-o perioada in care vara a inceput sa dea semne tot mai serioase ca vrea sa-si intre in drepturi, drumarii lupta inca pentru indepartarea nametilor de pe Transfagarasan. Chiar daca in tara temperaturile se apropie de pragul caniculei, de 30 de grade Celsius, la Balea suntem inca in "Imparatia de gheata". Pana si la Brasov - o zona cu temperaturi mult mai scazute, chiar si pe timpul verii, decat in zonele de campie, vara este tot mai aproape si temperaturile au trecut in ultimele zile de 20 ... citeste toata stirea