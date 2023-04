Cercetatorii din Olanda au aflat varsta maxima pana la care poate trai un om. Aceasta difera in functie de sex. Se pare ca durata maxima de viata pentru o femeie este de 115,7 ani, in timp ce in cazul barbatilor este de 114,1 ani.Cercetatorii de la Universitatea Erasmus din Rotterdam au studiat date de la 75 de mii de persoane care au murit in Olanda in ultimii 30 de ani. In medie, oamenii traiesc mai mult.Bineinteles, ... citeste toata stirea