Vasii primeste "telefonul rosu": Armata SUA ii va comunica actiunile militare ce vor afecta activitatea in zona Brasovului

Prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, i-a primit luni, 21 februarie, la sediul Prefecturii, pe mr. Shawn Bradberry, din cadrul comenzii US Army Europe and Africa, si pe Theodore Sean Schulze, consilier civil in cadrul US Forces Liaison Office for Baden Wurttemberg and Thuringia (Germania). In cursul intalnirii cu prefectul Catalin Vasii, mr. Shawn Bradberry a prezentat scopul principal al Biroului de legatura cu Romania (infiintat de curand la Baza Mihail Kogalniceanu din Constanta), acela ... citeste toata stirea