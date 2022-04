Vasile Dincu, despre posibila prezenta in Ucraina a unor mercenari romani: O informatie falsa

Ministrul Apararii Nationale a comentat luni seara, acuzatiile privind deplasarea in Ucraina a unor mercenari romani. Vasile Dincu a dezmintit anuntul facut de Rusia conform caruia in Ucraina ar fi prezenti si mercenari romani si a spus ca este un procedeu propagandistic.Ministrul Vasile Dincu sustine ca informatia este falsa si ca se poate verifica daca numerosi romani au trecut granita cu Ucraina, relateaza Digi24."Este o informatie falsa... Nu putem verifica daca sunt cetateni straini in ... citeste toata stirea