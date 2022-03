Vasile Dincu: Oamenii care vad in tara tehnica NATO sau a Armatei sa nu intre in panica

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, cere oamenilor care vad in tara tehnica NATO sau a Armatei Romane sa nu intre in panica, deoarece aceste mutari de trupe au loc in mod normal, chiar si cand nu este razboi la granita.In aceasta situatie particulara, fiind activata in premiera Forta de Raspuns a NATO, in Romania ajung forte suplimentare, dar si tehnica militara, relateaza News.ro.Ministrul Apararii a fost intrebat, joi seara, la Digi 24, unde vor sta militarii care vin in Romania ... citeste toata stirea