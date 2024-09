Vechimea in munca si pensia, in cazul persoanelor care lucreaza in baza mai multor contracte simultan

Conform cadrului legal in vigoare, o persoana poate avea mai multe contracte de munca simultan, cu conditia ca programul muncii sa nu se suprapuna. In cazul in care o persoana lucreaza cu doua contracte individuale de munca (CIM-uri), nu va fi dublata si vechimea in munca, aceasta nefiind cumulata, insa se vor cumula contributiile la pensie pentru veniturile din salarii.Vechimea in munca si contributia la asigurarile sociale sunt doua chestiuni distincte, reglementate de Legea 360/2023, adica ... citește toată știrea