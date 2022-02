Vechiul strand din Fagaras e in plina transformare

Bazinul semiolimpic din Fagaras, construit in locul vechiului strand al orasului, incepe sa prinda contur. Daca in luna septembrie a anului trecut se turnau fundatiile si se ridicau peretii subsolului tehnic, acum, in Parcul Regina Maria se construieste acoperisul bazinului de inot semiolimpic cu opt culoare.In acest complex se vor antrena copiii din municipiu, dar si din alte localitati din Esara Fagarasului pentru competitiile de natatie. Datorita dimensiunilor, 25 m lungime si 21 m latime, ... citeste toata stirea