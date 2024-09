Vechiul tau e noul altcuiva. Zi de "troc" cu "obiecte cu poveste": haine, bijuterii, carti, jucarii, mobilier

Redu, refoloseste, recicleaza, pentru ca vechiul poate fi bun, util si spune o poveste.Acesta este conceptul "Targului de obiecte cu poveste", care va avea loc sambata, 28 septembrie, in Piata Unirii din Rasnov.La evenimentul care are in centru sustenabilitatea, comunitatea si localul sunt invitati toti cei care vor sa participe la un schimb de obiecte, precum haine, bijuterii, carti, jucarii si chiar obiecte de mobilier. Participarea la acest troc este gratuita atat pentru expozanti, cat ... citește toată știrea