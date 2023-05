Duminica, 7 mai, este sarbatorita pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s-a aratat oamenilor pe Cer, in vremea imparatului Constatie si Chiril Arhiepiscopul Ierusalimului. Aceasta este una dintre minunile care s-au manifestat vizual, aceasta cale fiind printre cele mai bune pentru om si credinta sa.Intr-un an, pe timpul domniei imparatului Constatie, in ziua Rusaliilor s-a aratat pe cer semnul Sfintei Cruci, deasupra Golgotei, intinzandu-se pana la muntele Eleonului. Fiind de dimensiuni ... citeste toata stirea