O femeie cu cetatenie ucraineana a fost arestata preventiv pentru mai multe furturi comise in mai multe orase din tara: Bucuresti, Buzau, Brasov, Iasi, dar si in alte judete. Procurorii afirma ca in intervalul 14 iunie - 26 septembrie, femeia a comis noua furturi de portofele din gentile unor persoane, profitand de neatentia acestora. Prejudiciul produs acestora este cuprins intre 200 de lei si 6.100 de lei.In unul dintre cazuri, portofelul furat continea o verigheta din aur si suma de 1.632 ... citeste toata stirea