Dorian Popa se numara printre cei care au cazut in plasa lui Calin Donca, milionarul din Brasov acuzat de evaziune. Artistul spune ca este socat, dar si ingrijorat in legatura cu sumele investite. "Sunt socat, sunt consternat si, in acelasi timp, debusolat pentru ca nu stiu ce se intampla, nu stiu ce urmeaza cu investitiile noastre. Este posibil sa fi fost partas la o escrocherie! Din pacate, din partea lui Calin Donca nu dam de nimeni, nu raspunde nimeni la telefon, este un fel de ceata totala! ... citeste toata stirea