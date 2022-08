Venit cu lemne din Arges, a ramas si fara marfa, si fara masina

Marti, 23 august, in jurul orei 7.50, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti au oprit in trafic, pentru control, pe raza localitatii Cristian, din judetul Brasov, un tanar, in varsta de 25 ani, din judetul Arges, care transporta cu o autoutilitara material lemnos, fara a detine aviz de insotire al marfii. "Barbatul a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, ... citeste toata stirea