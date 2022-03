Venit din Neamt, cu permisul retinut, "ii dadea talpa" pe centura Brasovului: 155 km/h!

Marti, 23 martie, in jurul orei 12.20, politistii din Brasov au oprit in trafic, un barbat, in varsta de 30 ani, din judetul Neamt, care conducea un autovehicul pe VO1K, fara a respecta limita legala de viteza prevazuta pentru acel sector de drum. Viteza inregistrata de aparatul radar nu era deloc mica: 155 km/h, pe un sector de drum limitat la 90 km/h.Agentii au constatat ca soferul nu era la prima abatere. "Cu ocazia verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane a ... citeste toata stirea