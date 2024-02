11 romani au fost diagnosticati cu malarie in ultimele trei luni, iar doi pacienti au decedat dupa infectarea cu aceasta boala foarte grava. Toti au avut un lucru in comun: au fost in vacanta in Zanzibar sau Tanzania. Cele doua persoane decedate sunt fosta sotie a presedintelui CJ Cluj, Camelia Tise (47 de ani, venita din Tanzania), si o femeie de 55 de ani din Brasov, care a murit desi era tratata la spitalul Victor Babes din Bucuresti. Anul trecut, 33 de romani s-au imbolnavit de malarie si ... citeste toata stirea