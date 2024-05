Veniti de luati Lumina! Invierea Domnului Iisus Hristos, praznicul Sperantei

Crestinii ortodocsi si greco-catolici praznuiesc Invierea Domnului, sarbatoarea sarbatorilor si praznicul praznicelor duminica, 5 mai 2024. In fiecare biserica se va lua lumina, iar bucuria Invierii va acoperi neamurile. Astfel a fost adus in lume adevarul de chiar Fiul lui Dumnezeu, iar sacrificiul sau a cantarit cat pacatele celor nascuti si nenascuti. Invierea este mangaierea celor care isi cladesc viata pe credinta in Hristos Iisus, Domnul nostru. Nemurirea sufletelor este un lucru pe care ... citește toată știrea