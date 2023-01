Veniti in minivacanta, cu cocaina, cannabis si amfetamina "la bord"

Luni, 23 ianuarie, politistii Biroului Rutier au oprit pentru control, pe raza statiunii Poiana Brasov, un autoturism care era condus de un barbat de 25 ani, din judetul Calarasi."Intrucat persoana prezenta indicii in comportament ca s-ar afla sub efectul substantelor interzise, politistii au procedat la efectuarea unui test pentru detectarea prezentei in organism a substantelor psihoactive, test care a iesit pozitiv la substanta ... citeste toata stirea