Politistii rutieri au lasat doi "turisti" fara permis, duminica, unul din Bucuresti, altul din Tecuci, care s-au intors acasa titulari de dosare penale.Astfel, in cursul zilei de duminica, 5 noiembrie, politistii din cadrul Serviciului Rutier au oprit un autovehicul pe strada 13 Decembrie din Brasov, la volanul caruia se afla un barbat, de 33 de ani, din localitatea Tecuci. Acesta, in timpul verificarilor, a prezentat indicii ca s-ar afla sub influenta alcoolului, motiv pentru care a fost ... citeste toata stirea