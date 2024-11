Veniti turisti, plecati penali. Duminica, toate cazurile "de dosar la Rutiera" nu aveau numere de Brasov

Duminica, 10 noiembrie, nu mai putin de 4 cazuri de soferi cu abateri penale au fost prinsi de politistii din judet, toti cei 4 inculpati fiind straini de Brasov.Primul caz a fost raportat de la Bran: in jurul orei 05.50, echipajul de patrulare a observat un autoturism iesit in afara partii carosabile, care prezenta avarii in partea din fata, fara a fi identificata vreo persoana in interiorul acestuia.Agentii l-au gasit pe sofer intr-o padure din apropiere: 26 de ani, din Bucuresti, 1,00 la ... citește toată știrea