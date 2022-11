Ministrul Apararii anunta ca se fac verificari la unitatile militare din tara, dupa furtul de combustibil de la Baza Mihail Kogalniceanu.Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a declarat, vineri, in cadrul Interviurilor Digi24.ro, ca se fac verificari in bazele militare din Romania, dupa ce sapte militari si un civil au fost arestati pentru furtul a 7 tone de motorina si kerosen din baza aeriana MIhail Kogalniceanu, Constanta."Orice punere sub semnul intrebarii a manierei cu buna ... citeste toata stirea