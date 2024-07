Veste buna pentru mai multe categorii de seniori. Cu cat le vor creste pensiile la recalcularea din septembrie?

Vin vesti bune pentru seniorii care au facut studii superioare, au stat in concediu maternal sau au lucrat in armata de-a lungul vietii.Acestia vor primi mai multi bani la pensie dupa recalculare.Romanii care au urmat studii superioare sau au efectuat serviciul militar vor beneficia de cresteri semnificative la pensie, ca urmare a recalcularilor anuntate de Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, potrivit Realitatea Plus. ... citește toată știrea