Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat, joi, la Focsani, in cadrul unei intalniri cu primarii UAT-urilor din judetul Vrancea ca oportunitatile financiare de astazi nu au existat niciodata in Romania, iar dupa acest exercitiu financiar tara noastra "va arata mult mai bine"."Oportunitatile pe care le avem astazi nu au existat niciodata in Romania. Cred ca oricine poate sa implementeze proiecte la nivelul UAT-urilor cu bani atat din programele ... citeste toata stirea