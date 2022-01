Vestea: Trei proiecte pentru aparatura medicala si mobilier, in faza finala, la Consiliul Judetean Brasov

Consiliul Judetean Brasov a ajuns in faza finala de implementare cu trei proiecte accesate in cadrul Axei prioritare 8 - Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale a Programului Operational Regional 2014-2020.Este vorba despre proiectele care vizeaza asigurarea echipamentelor, aparaturii medicale si obiectelor de mobilier necesare pentru functionarea noii Unitati de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a Ambulatoriului Integrat al aceluiasi spital, ... citeste toata stirea