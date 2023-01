Vestitori de primavara si in Brasov

Meteorologii au anuntat ca incepand de azi vremea se va incalzi din nou si temperaturi mai mari decat normalul se vor mentine si in luna februarie. De veste ca vine primavara si nicidecum iarna ne dau si ghioceii, care au inflorit si in Brasov.O "veste de primavara" a venit si de la medicul brasovean Dan Grigorescu, care a pozat ghioceii din gradina si i-a postat pe pagina personala de Facebook. "Gata, am scapat! Vine primavara. Dupa aceea, iarna. Si asa mai departe...", a notat seful Sectiei ... citeste toata stirea