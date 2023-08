Vineri, 11 august, si sambata, 12 august, brasovenii, dar nu numai, pot vedea live cum se face bada desenata istorica pornind de la un cuvant. Sesiunile de live drawing au loc in cadrul Festivalului International de Benzi Desenate Istorice Brasov, derulat intre 11 si 13 august. Este prima editie de vara, dupa 5 care s-au desfasurat pana acum in toamna.In acest an, Festivalul propune 6 expozitii in 4 locuri din oras: Casa Sfatului, Piata Sfatului, Bastionul Tesatorilor si Parcul Eroilor, si 30 ... citeste toata stirea