Viata de noapte a Brasovului, inca o razie

In noaptea de vineri spre sambata, 25/26 martie, in intervalul orar 0.00 - 5.00, politisti de la Rutiera, Investigatii Criminale, secondati de agenti de la toate cele 5 sectii din Brasov, au organizat inca o razie pe raza municipiului, in zona cluburilor de noapte.Controlul tematic a fost organizat pentru "prevenirea si combaterea faptelor antisociale, pe linia infractiunilor contra persoanei, a faptelor de talharie, loviri sau alte violente, amenintare, a faptelor de tulburare a ordinii si ... citeste toata stirea