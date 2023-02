Viata de vis pentru un jandarm din Brasov: la munca, cu snowboardul

Cu totii ne dorim un loc de munca unde sa mergem in fiecare dimineata cu nerabdare si bucurie ca incepe o noua zi in care avem ocazia sa facem ceea ce ne place mai mult. Nu pentru toata lumea locul ideal de munca este acelasi, dar un tanar brasovean pare ca si-a gasit jobul vietii, dupa ce pasiunea sa a coincis cu nevoia angajatorului.In toamna anului trecut, Calin Corbosi a decis sa se inroleze in randul jandarmilor brasoveni. Cum exista un loc la jandarmeria montana, iar el este un mare ... citeste toata stirea