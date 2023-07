Cursa pentru longevitate a devenit deja o preocupare generala, pe masura ce tot mai multi oameni cauta modalitati de a inversa procesul de imbatranire a corpului. Oamenii iau pastile prescrise, se scufunda in frig si postesc intermitent pentru a-si prelungi durata de viata. Business Insider prezinta cateva dintre tendintele de top in materie de longevitate in acest moment, potrivit expertilor din industrie.Expunerea la frigExista un numar din ce in ce mai mare de dovezi stiintifice care ... citeste toata stirea