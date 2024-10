Vicepresedinte ANS: Suntem in faza de elaborare a curriculumului pentru educatie nutritionala in scoli. La ce clase va fi introdusa materia

Vicepresedinte Agentiei Nationale pentru Sport, anunta ca proiectul pentru educatie nutritionala in scoli este in faza de elaborare a curriculumului. Materia va fi introdusa mai intai la clasele zero, intai si a doua.Gabriel Toncean, vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Sport, a anuntat ca se afla in faza de elaborare a curriculumului pentru educatie nutritionala in scoli, iar aceasta materie optionala va fi introdusa mai intai la clasele zero, intai si a doua, potrivit News.ro.El a ... citește toată știrea