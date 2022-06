Viceprimar nou la Rasnov. Arhitectul Mihai Sandulescu a preluat mandatul de la Carmen Sandu

Validata in functia de viceprimar al orasului Rasnov dupa alegerile locale din anul 2020, Carmen Sandu (PNL) a renuntat marti, 31 mai, la acest post demisionand din motive personale. Astfel, in sedinta extraordinara de plen a Consiliului Local din 31 mai, a fost ales un nou viceprimar, presedintele organizatiei municipale PSD Rasnov, Mircea Sandulescu (PSD). Noul viceprimar este arhitect de profesie si are 42 de ani.Anuntul demisiei fostului viceprimar din functie a fost facut in timpul ... citeste toata stirea