Viceprimarul Sebastian Rusu (PNL) ii cere public primarului Allen Coliban (USR) sa explice care este situatia referitoare la scandalul public privind lucrarile de contructie facute cu incalcarea noremlor de urbanism chiar de catre edil.Asta in contextul in care stim bine ce scandal monstru a facut USR privind limitarea inaltimii constructiilor in Schei, unde e casa lui Coliban. Vorba lui Grigore Alexandrescu, "voi egalitate, dar nu pentru catei" (fabula "Cainele si catelul").Mesajul lui ... citeste toata stirea