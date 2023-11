Conflictul dintre primarul Brasovului, Allen Coliban, si viceprimarul Sebastian Rusu tinde sa devina comic. Astfel, potrivit unor surse din cadrul Primariei Brasov, dupa ce i-a retras aproape toate atributiile si l-a lasat doar cu Cimitirul Municipal, edilul sef are in plan sa il mute pe viceprimar intr-un birou la Cimitirul Municipal.Cel mai probabil, discutiile serioase pe aceasta tema se vor purta saptamana viitoare, dupa ce primarul se va intoarce din Spania, unde este plecat in delegatie. ... citeste toata stirea